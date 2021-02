«Fabio? Ha voglia di vincere dopo l’operazione a entrambe le caviglie»

MELBOURNE - Fisicamente non al meglio, mentalmente non convintissimo… eppure in questi Australian Open Rafa Nadal non ha perso un colpo. Nei primi tre turni il maiorchino ha giocato un buon tennis e concesso pochissime chance ai rivali affrontati. È vero, Djere, Mmoh e Norrie non sono giocatori inarrestabili; lo spagnolo numero due al mondo si era però presentato a Melbourne carico di dubbi. Tutti fugati.

Strappato il pass per la seconda settimana di Slam, per evitarsi brutte sorprese il 34enne sarà tuttavia costretto ad alzare il livello. Già dal prossimo match che, con in palio i quarti di finale, lo vedrà sfidare il rognoso Fabio Fognini. L’italiano, si sa, è tutto fuorché costante; la prestazione sfoderata contro l’australiano De Minaur (battuto 6-4, 6-3, 6-4) è in ogni caso la prova della sua ritrovata competitività.

«Fabio arriva alla nostra partita con grande fiducia e tanta fame - ha raccontato Rafa Nadal a qualificazione acquisita - e ha sicuramente voglia di vincere dopo l’operazione subita a entrambe le caviglie. Io sono pronto. O almeno proverò a esserlo. Non è mai facile sfidare Fognini, soprattutto quando si gioca un ottavo di uno Slam».

keystone-sda.ch / STF (DEAN LEWINS)