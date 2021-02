La Goggia ancora non ci crede: «Infortunio stupido, mi ha ammazzata»

BERGAMO - È stato un colpo durissimo. Proprio all'ultimo Sofia Goggia ha dovuto rinunciare ai Mondiali di casa, quelli di Cortina. Era un appuntamento a cui teneva tantissimo, un appuntamento che attendeva da anni. Il destino beffardo ha voluto che un'innocua caduta sulle nevi di Garmisch (sulla pista riservata ai turisti) le precludesse di prendere parte alla manifestazione.

«È stato un colpo durissimo difficile da accettare - le sue parole espresse durante una conferenza organizzata su "Zoom" - L'infortunio mi ha un po' ammazzata, è terribile non essere ai Mondiali di casa, dopo un incidente così stupido. Una settimana fa mi ha telefonato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mi ha fatto piacere questa chiamata vista anche la situazione e tutti i cambiamenti di questi giorni».

Un colpo durissimo, a Cortina la Goggia puntava a fare incetta di medaglie visto il periodo di forma che stava attraversando: «Il Mondiale di casa è un sogno enorme, arrivarci nelle condizioni in cui ero e con la serenità conquistata negli anni e poi non poter partecipare è terribile. So che nella vita ci sono cose ben più gravi, ma è difficile in questo momento accettarlo. Anche se in carriera ho avuto incidenti più pesanti di questo, adesso mi pesa più che non aver potuto disputare le Olimpiadi di Sochi».

keystone-sda.ch