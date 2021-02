Fucsovics vince la battaglia: Iron Stan piegato in cinque set

MELBOURNE - Cocente delusione per Stan Wawrinka (Atp 18). Unico elvetico ancora in lizza nel tabellone maschile degli Australian Open, Iron Stan - uomo dai tre Slam in bacheca - è stato eliminato al secondo turno dall'ungherese Marton Fucsovics (Atp 55).

Epilogo amaro e sconfitta bruciante per il vodese, piegato 7-5, 6-1, 4-6, 2-6, 7-6(11-9) al termine di una vera battaglia durata 4h01'.

Finito sotto due set a zero dopo una pessima entrata in materia caratterizzata da troppi errori “gratuiti”, Wawrinka - più “in palla” col passare dei giochi - ha rialzato il capo riuscendo a riequilibrare la contesa.

Vinto il terzo set (6-4) e conquistato anche il quarto con autorità (6-2), il losannese sembrava aver preso in mano le redini dell’incontro, con Fucsovisc sull’orlo del baratro.

Ed invece così non è stato, con l'ungherese che è nuovamente cresciuto e ha fatto corsa in testa nella quinta frazione. Persa l’occasione di chiudere i conti al servizio quando si trovava avanti 5-3, Fucsovics si è poi trovato spalle al muro nel tie-break, quando Wawrinka conduceva 9-6. Sciupati tre match point, Stan è definitivamente crollato e Fucsovics ha chiuso i conti sull’11-9 strappando il pass per i 1/16 di finale.

keystone-sda.ch (JASON O'BRIEN)