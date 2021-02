Successo dei Tigers all'overtime

MONTHEY - I Lugano Tigers si sono tolti una bella soddisfazione andando a cogliere due punti sul parquet del Monthey.

La sfida è viaggiata sul binario dell'equilibrio, tanto che per dividere le due contendenti si è dovuti ricorrere all'overtime. Alla fine i bianconeri si sono imposti per 93-88: alla pausa principale lo score vedeva gli uomini di Cabibbo in avanti di tre lunghezze (42-45).

La formazione ticinese, dopo la vittoria in terra vallesana, è sesta in classifica con 12 punti raccolti in 15 incontri.