Commozione cerebrale, clavicola e ginocchio in frantumi

KITZBÜHEL - Vivo e non in pericolo. Le notizie ufficiali di su Urs Kryenbühl sono bellissime. Certo non si può gioire davanti al dolore di un ragazzo; vista l’entità e la dinamica della caduta nella discesa di venerdì a Kitzbühel, il 26enne può tuttavia dire di essere stato fortunato.

L’uomo-jet rossocrociato, sulla neve a 146,7 km/h, se l’è infatti cavata “solo” con una commozione cerebrale, con una frattura della clavicola destra e con uno strappo al legamento crociato interno del ginocchio sinistro. Infortuni seri, che lo terranno a lungo lontano dalle piste, ma che sembrano non destare enorme preoccupazione.

Kryenbühl trascorrerà la notte in ospedale in osservazione; sabato sarà poi trasportato in una clinica svizzera.

keystone-sda.ch / STF (CHRISTIAN BRUNA)