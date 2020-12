Spinelli ancora perfetta: solo vittorie

MASSAGNO - Vittoria in rimonta per Massagno, capace di mantenersi imbattuto dopo sette partite di campionato. La Spinelli ha superato 87-86 la capolista Olympic Friborgo (che ha però giocato due partite in più), dimostrando una volta ancora di avere tutte le carte in regola per completare una stagione di primissimo livello.

Partiti lenti (21-24 nel primo quarto, 42-46 all’intervallo), i ticinesi hanno costruito il successo nel terzo parziale, nel quale hanno sotterrato i rivali 24-11. La rimonta friborghese c’è stata ma non si è compiuta: la Spinelli ha così messo le mani sugli ennesimi due punti di questo suo fantastico campionato.

Ti-press (Elia Bianchi)