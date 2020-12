Caviezel, primo successo in carriera nel super G in Val d'Isère

VAL D'ISERE - Pulito, aggressivo e veloce. Un grandissimo Mauro Caviezel, che soltanto a giugno si era procurato la rottura del tendine d'Achille, ha fatto capire perché lo scorso anno ha vinto la coppa di specialità.

Dopo sei secondi posti e quattro terzi, il rossocrociato è finalmente riuscito a ottenere la prima vittoria in carriera! E che sia di buon auspicio per un'eccellente CdM.

Nel primo super G stagionale - andato in scena in Val d'Isère - il grigionese ha messo tutti in fila, imponendosi brillantemente in 1'01''34. Preceduti di 10 centesimi Adrian Smiseth Sejersted e di 54 l'austriaco Christian Walder.

Più indietro Beat Feuz (decimo attardato di 91 centesimi) e Marco Odermatt (13esimo a 1''01).

keystone-sda.ch / STR (Gabriele Facciotti)