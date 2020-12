Rivali a distanza siderale

SANTA CATERINA VALFURVA - Grande prova e grande vittoria per Marco Odermatt, in trionfo nel gigante di Santa Caterina Valfurva davanti allo statunitense Tommy Ford (+0”73) e al croato Filip Zubcic (0”75).

Al comando dopo la prima manche, bravissimo a “staccare” il norvegese Nestvold-Haugen (di 0”19) e il francese Pinturault (0”24), il 23enne si è confermato - anzi superato - nella seconda prova, dove ha nuovamente dato lezione di ritmo e traiettorie, arrivando al secondo successo in carriera in CdM. Ottimo quarto posto finale per Loïc Meillard (0”78). 23esimo posto per Justin Murisier (1”94), 25esimo per Daniel Yule (2”21).

keystone-sda.ch / STR (Gabriele Facciotti)