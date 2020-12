Rinviato il secondo Gigante di Santa Caterina

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Referee: Livio Marinelli (Italy).

Venue: Stadio Ezio Scida.

Turf: Natural.

Capacity: 16,640.

Home Manager: Giovanni Stroppa (ITA).

Away Manager: Gennaro Gattuso (ITA).

History: 0W-0D-4W.

Goals: 2-8.

Age: 27.0-27.6.

Sidelined Players: CROTONE - Mattia Mustacchio (Suspended), Tomislav Gomelt (Suspended), Antonio Mazzotta (Suspended), Aristoteles Romero (Suspended), Luca Cigarini (Calf), Vladimir Golemic (Back), Luca Siligardi (Adductor), Emmanuel Riviu00e8re (Knee), Ahmad Benali (Calf), Andrea Rispoli (Knee).