Noè Ponti intrattabile: altro record a Rotterdam

ROTTERDAM - Giornata da favola per Noè Ponti, che ha dettato legge al meeting internazionale di Rotterdam. Il giovane ticinese, che in mattinata (51"24) aveva battuto il record svizzero nei 100 m farfalla strappando anche il pass per le Olimpiadi, si è ulteriormente migliorato nella finale fermando il cronometro in 51''15.

Alle spalle del 19enne si sono piazzati il belga Louis Croenen (52"21) e l'olandese Nyls Korstanje (52"24).