Colpi e fiatone per Iron Mike

LOS ANGELES - 54 anni per Iron Mike e 51 per Roy Jones Jr. Nonostante questi numeri, per una volta più ingombranti dei titoli vinti in un passato gigantesco, Mike Tyson e Roy Jones Jr. hanno onorato al meglio la sfida evento che li ha visti uno contro l’altro allo Staples Center di Los Angeles. Otto riprese, colpi da campionissimi ma anche pause comprensibili, i due non si sono risparmiati in un’esibizione che potrebbe essere solo il primo atto di una sfida della quale già si parla di rivincita.

L’impressione migliore, in quanto a mobilità e aggressività, l’ha data Iron Mike, che ha anche saputo piazzare qualche colpo dei suoi. A corto di fiato non è però mai riuscito davvero a portare al limite un avversario che, mobile con il tronco, ha saputo schivare e contrattaccare. Ha saputo ferire ma non finire. Alla fine i giudici hanno decretato il pari, giusto così per quello che è stato prima di tutto uno spettacolo.

keystone-sda.ch (Joe Scarnici)