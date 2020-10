«Effetti della quarantena, non smetto»

MILANO - «Se ci sarà un nuovo lockdown smetterò di nuotare». Queste erano state le parole espresse da Federica Pellegrini, alle prese ormai da diversi giorni con il coronavirus. I suo tifosi devono veramente temere che la loro idola non si tufferà mai più in piscina? No. La 32enne ha infatti corretto il tiro ammettendo che quelle espresse erano soltanto parole di frustrazione...

«Si tratta di un momento durissimo - le sue parole al "Gazzettino" - Sto comunque lottando per tornare a nuotare, ce la metterò tutta. Domenica è stato il decimo giorno di quarantena, ora posso dire che sto molto meglio rispetto ai giorni scorsi dove ero veramente a pezzi per la febbre e i dolori. Ci sono stati miglioramenti giorno dopo giorno e ora c’è una buona notizia perché sto riprendendo l’olfatto e il gusto e di questo sono molto contenta perché avverto le sensazioni di quello che mangio e fisicamente sto veramente meglio. La risposta che ho dato alla domanda sul lockdown è stata dettata dagli effetti della quarantena, dalla rabbia di trovarmi in questa situazione».



L'italiana non può ancora considerarsi guarita... «Ho fatto il tampone, purtroppo è ancora lievemente positivo, non ce la faccio più a stare a casa. Sto bene da tempo, ma quando tutto sarà risolto dovrò fare di nuovo tutti i test, al cuore e ai polmoni».

keystone-sda.ch (PATRICK B. KRAEMER)