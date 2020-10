«Mi è sembrato lontano e sottomesso»

PARIGI - Sconcerto. Questo è quello che hanno provato molti davanti all’arrendevolezza di Nole Djokovic nella finale del Roland Garros della scorsa settimana. Certo, Rafa Nadal è stato superlativo; il serbo è sembrato parso il fantasma di sé stesso. Molle, poco reattivo, poco grintoso…

Di tale apatia ha parlato il giornalista del New York Times Ben Rothenberg, come tutti rimasto sorpresissimo dallo sguardo "spento" del campione di Belgrado. «A me è sembrato molto piatto - ha raccontato lo statunitense - e non solo contro Rafa. Pure in semifinale non mi ha convinto. Non parlo di tecnica, mi riferisco all’emotività. Secondo me sta facendo tanta fatica dopo la squalifica agli US Open per la pallata al giudice di linea. Quell’episodio, ovviamente fortuito, è stato provocato da uno scatto emotivo, da un momento di mancanza di controllo, che gli è costato caro. Forse è qualcosa che ha paura di ripetere. Voglio vedere Nole manifestare emozioni, spaccare una racchetta o urlare. Questo farebbe capire che è realmente coinvolto in un match. Invece troppo spesso sembra lontano e sottomesso. E ciò, a Parigi, ha permesso a Nadal di imporsi senza problemi».

