Goran Ivanisevic ha spinto il “suo” Djokovic

PARIGI - Tutto è pronto per la finale del Roland Garros. Tutto è pronto per l’ennesima sfida tra Rafa Nadal e Novak Djokovic. Tenuto conto delle particolarità di questo Slam, chi partirà con i favori del pronostico dalla propria parte? I numeri spingerebbero a puntare i classici due franchi sullo spagnolo, alla tredicesima sfida con vista sul titolo sul rosso di Parigi.

Del fatto che il maiorchino sia l’uomo da battere non sono in ogni caso tutti convinti. Non lo è, per esempio, Goran Ivanisevic, scudiero di Nole oltre che campionissimo riscopertosi allenatore. «Per me, in queste condizioni e su questa terra, Nadal non ha molte chance - ha ammesso il croato - punto su Nole, che ormai si considera il grande favorito». Ciò che sembra certo è che sul centrale si vedrà una battaglia durissima, tra titani, tra campioni che si rispettano. «Nadal è il mio più grande rivale», si è lasciato sfuggire il serbo, che vincendo avvicinerebbe l’iberico in quanto a Major vinti. Nella speciale classifica comanda Federer, ma i due fenomeni sono lì...

KEYSTONE/EPA (SRDJAN SUKI)