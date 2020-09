Vögele subito ko, tutto facile per Thiem e Nadal

PARIGI - Col vento in poppa dopo il trionfo nella Grande Mela, dove ha messo in bacheca il primo Major all’età di 27 anni, Dominic Thiem ha iniziato nel migliore dei modi anche il cammino al Roland Garros. Opposto nel primo turno al sempre insidioso Marin Cilic (Atp 40), l’austriaco si è imposto 6-4, 6-3, 6-3 in poco più di due ore.

Tutto facile dunque per Thiem, confermatosi perfettamente a suo agio a Parigi, dove ha già raggiunto per due volte la finale venendo però sempre sconfitto da un intrattabile Rafa Nadal (2018 e 2019). Anche il mancino di Manacor - già 12 volte vincitore del Roland Garros - è sceso in campo nei 1/64 e non ha incontrato alcuna difficoltà, con il bielorusso Egor Gerasimov liquidato 6-4, 6-4, 6-2.

In campo femminile è invece già finita la corsa di Stefanie Vögele, piegata 7-5, 7-5 dalla rumena Patricia Maria Tig (Wta 58). Per l'elvetica, generosa ma sempre costretta a rincorrere (nel primo set ha rimontato dal 5-1), sono infine risultati decisivi i break subiti nell'undicesimo gioco di entrambi i set.

keystone-sda.ch (JULIEN DE ROSA)