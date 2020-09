US Open: Thiem raggiunge Zverev all'ultimo atto

L'ultimo atto degli US Open 2020 vedrà opposti a New York nella giornata di domani - domenica 13 settembre - Dominic Thiem (Atp 3) e Alexander Zverev (Atp 7).

Il tennista austriaco si è imposto in quasi tre ore di gioco contro il russo Daniil Medvedev (Atp 5) con il punteggio di 6-2, 7-6 (9/7), 7-6 (7/5), mentre il tedesco ha sconfitto in rimonta in 3h30' lo spagnolo Pablo Carreno Busta (Atp 27) per 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3.

Ricordiamo che il bilancio dei confronti diretti fra i due giocatori è di 7-2 in favore di Thiem.

keystone-sda.ch / STF (JUSTIN LANE)