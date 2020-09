Kyrgios scherza sui social (ma non troppo)

NEW YORK - La squalifica a Novak Djokovic sta inevitabilmente facendo molto discutere. Gli US Open del serbo si sono conclusi mestamente in maniera... folle: con una pallina scagliata direttamente e involontariamente alla gola di un giudice di linea. Un gesto che non è stato perdonato al numero 1 al mondo, come vuole il regolamento.

A prendere la parola nelle ultime ore è stato uno che di situazioni simili ne ha vissute parecchie: l'australiano Nick Kyrgios. Il 25enne di Canberra - dal carattere focoso che molto spesso ha oltrepassato i limiti - ha proposto un sondaggio sui social, in maniera scherzosa (ma non troppa...).

Questa la domanda posta - sotto forma di sondaggio - posta ai suoi follower: "Fate finta che ci fossi stato io al posto di Djokovic. Quanti anni di sospensione mi sarei preso?". Le opzioni sono 5, 10 e 20.

Lo statunitense Tommy Paul, numero 58 della classifica Atp, ha risposto in maniera ironica... "Se lo avessi fatto tu dovremmo pagare la cauzione per farti uscire di prigione".

keystone-sda.ch / STF (Seth Wenig)