Medvedev e Berrettini volano agli ottavi

NEW YORK - Il russo Daniil Medvedev vola agli ottavi di finale degli US Open. Il 24enne, testa di serie numero 3, ha superato senza problemi lo statunitense Jeffrey John Wolf, piegato 6-3, 6-3, 6-2 in 1h49'.

Avanza anche l'italiano Matteo Berrettini, Atp 8 e testa di serie numero 6 del Major a stelle e strisce. L'azzurro, opposto al norvegese Casper Ruud, ha dettato legge imponendosi 6-4, 6-4, 6-2.

In campo femminile da segnalare il successo in rimonta di Serena Williams, che in tre set ha superato la connazionale Sloane Stephens (Wta 39). La Williams, numero tre del tabellone che a New York va a caccia del 24esimo Slam in carriera, si è qualificata per gli ottavi di finale grazie al successo per 2-6, 6-2, 6-2.

