Razzismo: la NBA si ferma

MILWAUKEE - La NBA ha reso noto che le tre partite in programma questa notte sono state rinviate.

A pochi minuti dal via della gara Milwaukee-Orlando i tesserati dei Bucks si sono infatti trincerati in spogliatoio decidendo di non scendere in campo come segno di protesta dopo quanto accaduto a Jacob Blake. Negli scorsi giorni il 29enne era stato ferito da sette colpi di pistola esplosi da un poliziotto.

In seguito sono state posticipate anche Houston Rockets-Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers.

keystone-sda.ch (Ashley Landis)