Dominic Thiem è in forma ed è uno di quei giocatori di tennis che potrebbe dire la sua in questo martoriato 2020. Negli ultimi tempi l'austriaco ha dimostrato di poter mettere il bastone fra le ruote ai tre mostri sacri del tennis contemporaneo, ovvero Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Ricordiamo che dall’inizio del 2019 Thiem è in vantaggio 7-3 negli scontri diretti contro i Big Three e nonostante abbia perso due finali nei tornei del Grande Slam - contro Rafa al Roland Garros del 2019 e con Nole agli Australian Open del 2020 - sembra ormai pronto per il grande salto. «Durante il lockdown sono sempre stato in contatto con Dominic e con suo padre Wolfgang. Si sono allenati tutto il tempo insieme e mi hanno tenuto aggiornato», ha dichiarato Nicolas Massu, il coach di Thiem, al sito dell'Atp. «Dopo quattro mesi separati, abbiamo ricominciato a lavorare insieme, ma anche quando ero a casa in quarantena obbligatoria in Cile, ho avuto la possibilità di guardare tutte le sue partite di esibizione ed è fantastico che la tecnologia sia in grado di permetterti di farlo. Dominic ha giocato 28 partite di esibizione in 45 giorni, sta giocando bene, sembra forte ed è molto concentrato».

A New York, Thiem non è mai andato oltre i quarti di finale, ma potrebbe essere l’anno buono per centrare un risultato di rilievo anche sui campi di Flushing Meadows. «Sportivamente parlando, di recente è stato in grado di fare molte cose per la prima volta. È uno dei giocatori che ha sempre la possibilità di vincere quando gioca un torneo. È il numero 3 del mondo ed è un top 10 da cinque stagioni perché i suoi risultati sono molto costanti».

