Era la campionessa in carica

NEW YORK - Non solo Rafa Nadal, campione in carica nel torneo maschile, pure Bianca Andreescu, detentrice del titolo femminile. Tra fine agosto e metà settembre, gli spettatori degli US Open non vedranno in campo i due tennisti capaci di mettere le mani sul trofeo nell’estate 2019.

Dello spagnolo si sapeva. Il forfait della canadese è invece stato ufficializzato giovedì 13 agosto. In una condizione fisica non perfetta e “segnata” anche dalla pandemia, la 20enne ha preferito gettare la spugna.

keystone-sda.ch / STF (Charles Krupa)