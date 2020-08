Nadal rinuncia agli US Open: «Casi di Covid ovunque, meglio non viaggiare»

MADRID - Rafael Nadal, uomo dai 19 Slam in bacheca e campione in carica a Flushing Meadows, non parteciperà agli US Open, in agenda dal 31 agosto al 13 settembre. Il mancino di Manacor ha preso questa decisione in virtù della situazione d'incertezza ed emergenza generata dalla pandemia. «La situazione sanitaria è ancora molto complicata. In tutto il mondo ci sono ancora casi di Covid-19 e focolai, preferisco non viaggiare».

La defezione di Nadal, attuale numero 2 al mondo e quattro volte vincitore del Major a stelle e strisce, va ad aggiungersi a quelle già note di assi come Roger Federer (alle prese col pieno recupero dopo l'ultimo intervento al ginocchio), Stan Wawrinka, Fabio Fognini e Nick Kyrgios.

Saranno invece regolarmente presenti Novak Djokovic - più volte nell'occhio del ciclone per alcune decisioni ed esternazioni legate alla situazione Covid-19 -, e Dominic Thiem, Atp 3.

Nel frattempo, sempre a causa dell'emergenza sanitaria, è definitivamente saltato il Masters 1000 di Madrid. Inizialmente previsto per maggio, il 1000 madrileno era stato rinviato a settembre, subito dopo la fine degli US Open. L'incremento del numero dei casi nella capitale spagnola ha infine portato alla definitiva cancellazione del torneo.

keystone-sda.ch / STF (Charles Krupa)