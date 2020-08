Bellinzona sarà per una sera capitale mondiale dell’atletica

BELLINZONA - L’atletica svizzera sta producendo risultati di grande rilievo in questo inizio di stagione particolare, risultati che dimostrano come i nostri rappresentanti abbiano ormai raggiunto la classe mondiale. In questo contesto, il Galà dei Castelli avrà l'onore di "schierare" i migliori atleti elvetici, presenti allo stadio Comunale martedì 15 settembre 2020 per la decima edizione dell’evento, che si disputerà pochi giorni dopo i campionati nazionali di Basilea (11-12.09). La presenza di stelle come Ajla Del Ponte (miglior europea di sempre sui 150m, autrice del crono più rapido del continente e quarto mondiale in stagione sui 100m e del secondo sui 200m), Mujinga Kambundji (bronzo mondiale) e le duplici campionesse europee Lea Sprunger e Selina Büchel (quest’ultima tornata ai suoi migliori livelli, dopo essere scesa sotto i 2’ negli 800m per la prima volta da tre anni) era già stata annunciata alla conferma del meeting. A loro si aggiungono, tra gli altri, le altre due specialiste del doppio giro di pista Lore Hofmann e Delia Sclabas e, in campo maschile, Silvan Wicki (miglior sprinter europeo quest’anno), Jason Joseph (fresco di record svizzero sui 110m ostacoli con il secondo tempo al mondo in stagione), Simon Ehammer (campione europeo e bronzo mondiale nel decathlon U20 e autore della seconda misura continentale assoluta nel salto in lungo), e gli specialisti delle lunghe distanze Jonas Raess (campione mondiale universitario) e Tadesse Abraham (campione europeo).

Sul fronte internazionale, nonostante la situazione incerta, come ogni anno sono molti gli atleti di alto livello (campioni olimpici, mondiali ed europei) con cui il Galà dei Castelli è in contatto e che vorrebbero presenziare al meeting, pandemia di coronavirus permettendo. Sulla pista dello Stadio Comunale sono previste 5 corse maschili (100m, 110m ostacoli, 400m, 400m ostacoli e 5'000m) e 5 femminili (100m, 100m ostacoli, 200m, 400m ostacoli e 800m). In pedana invece si potrà assistere al salto in lungo maschile e al salto con l’asta femminile. Parte della #ChampsSeries 2020 di Swiss Athletics, il meeting potrà probabilmente aprire le porte a un massimo di 1’000 spettatori; è comunque con orgoglio che gli organizzatori potranno garantire a tutti di poter seguire il “live” grazie alla diretta televisiva della RSI. Oltre a questa grande novità, ci sarà pure la possibilità di seguire le prove in streaming sulla piattaforma di atletica leggera ubs-athletics.fans.

Tutte le informazioni sui biglietti, sul programma e sui partecipanti saranno aggiornate appena possibile sul sito web del meeting www.galadeicastelli.ch, nonché sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram.