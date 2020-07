Kyrgios ne ha per tutti: «Coric? La sua intelligenza è pari a zero»

Nick Kyrgios è tra i critici più attivi nei confronti dei suoi colleghi tennisti che non rispettano le misure di distanziamento sociale, come nel caso di Alexander Zverev e Novak Djokovic, che avevano partecipato all'Adria Tour.

Proprio Kyrgios aveva duramente attaccato l’organizzazione del torneo... «È stata una decisione stupida ed è ciò che succede quando non si rispettano i protocolli», aveva detto a suo tempo l'australiano attirando su di sé i commenti di chi difende l'organizzatore del torneo - ovvero Djokovic - dalle accuse d'irresponsabilità.

Non stupisce quindi che Borna Coric, uno dei giocatori risultati positivi durante l’Adria Tour, abbia attaccato il tennista australiano. «Mi avesse dato lezioni chiunque altro avrei capito, ma uno come Kyrgios… non ha senso», si può leggere sul "Quotidiano.net".

E non si è nemmeno fatta attendere la risposta di Nick Kyrgios attraverso i social network. «Dovrebbe invece interessarti. Hai i sassi in testa? Di nuovo, puoi difendere quanto vuoi i tuoi amici, sto cercando solo di renderli responsabili delle loro azioni. Quando ho detto quello che ho detto non volevo dare fastidio. Sono tennisti, non sono speciali. Come immaginavo l’intelligenza di Coric è uguale a zero (come una ciambella)».

