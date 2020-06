Negativo al tampone, Thiem torna in campo e vince

Dopo aver conquistato domenica a Belgrado la prima tappa dell'Adria Tour di tennis - il torneo regionale a scopi benefici, ideato e organizzato da Novak Djokovic - Dominic Thiem è tornato in Austria e - per non rischiare - ha deciso di sottoporsi al test per il coronavirus.

Stando al quotidiano austriaco "Kronen Zeitung", il finalista degli scorsi Australian Open è risultato negativo al tampone - così come il suo fisioterapista Alex Stober, che ha viaggiato con lui - e ha potuto riprendere regolarmente le attività. Il 26enne è infatti già tornato in campo per disputare il match delle Pro Series austriache contro Alexander Erler (ATP 494), vincendo 3-6, 6-2, 6-2.

Ricordiamo che la prossima tappa dell'Adria Tour sarà a Zara, in Croazia, il 20 e 21 giugno. Gli altri partecipanti all'evento, oltre a Djokovic, sono Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Viktor Troicki, Dusan Lajovic e Damir Dhuhur.

