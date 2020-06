Semaforo verde per gli US Open: si giocherà senza pubblico

Saranno gli US Open ad aprire le porte ai migliori tennisti del mondo ATP e WTA dopo l'emergenza legata al coronavirus. Il torneo del Grande Slam statunitense verrà infatti giocato senza spettatori dal 31 agosto al 13 settembre.

La conferma è arrivata direttamente dal governatore di New York Andrew Cuomo: «Gli US Open si giocheranno a Queens, NY, senza pubblico dal 31 agosto al 13 di settembre», si può leggere nel "tweet" in allegato.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.



The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.