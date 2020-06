Panagiota Dioti nuovo opposto del Volley Lugano

LUGANO - Arriva dalla Grecia il nuovo opposto del Volley Lugano di Felipe Lacerda: si tratta di Panagiota Dioti, 28 anni e 186 cm di pura potenza. L’opposto, da diverse stagioni nella rosa della nazionale ellenica, arriva dal Panathinaikos e vanta esperienze in Ungheria - dove con il Vasas Obuda ha vinto il campionato - e in Francia (Terville-Florange). Forte in attacco, Panagiota è una trascinatrice sia in campo che fuori.

Così il presidente del Volley Lugano Paolo Bernasconi: «Panagiota è il tassello che mancava alla nostra squadra; sono contento di averla con noi e sono sicuro che il suo contributo sarà molto importante».