«Federer è stato fortunato»

PARIGI - Si è operato quando tutto si è fermato. Roger Federer non poteva "scegliere" momento migliore per sottoporsi all'operazione al ginocchio destro. Lo ha fatto proprio nel periodo in cui lo sport (e naturalmente non solo) ha dovuto mordere il freno per l'emergenza sanitaria da coronavirus. Un lungo stop che si spera potrà allungare ancor di più la carriera del nostro amato campione.

«Federer ha avuto una fortuna enorme - le parole del francese Richard Gasquet - Ha subìto uno dei pochi interventi chirurgici nella sua vita ed è stato nell'epoca del coronavirus. È incredibile tutto questo. Si parlava di un suo rientro a Wimbledon ma credo che in ogni caso dopo l'operazione non sarebbe stato pronto per il torneo londinese».

Keystone (archivio)