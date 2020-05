Niente da fare: annullata la pallanuoto elvetica

La Direzione Swiss Aquatics Water Polo ha comunicato lo stop definitivo di tutti i campionati e delle coppe per quanto riguarda la pallanuoto, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Non si giocherà dunque in estate e non sarà assegnato nessun titolo in questa stagione. Oltre a questo sono state "abolite" anche le promozioni e le relegazioni.