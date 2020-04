Il virtuale esalta l'elvetico Küng: doppietta per lui

LANGNAU - Stefan Küng ha conquistato anche la quarta tappa - 36,8km fra Oberlangenegg e Langnau - del "The Digital Swiss 5", il Tour de Suisse virtuale che ci terrà compagnia fino a domani, domenica 26 aprile.

Il ciclista svizzero, autore di una magnifica rimonta, si è imposto davanti all'australiano Michael Matthews e al britannico Ethan Hayter. In virtù di questa affermazione Küng ha così centrato una preziosa doppietta, dopo aver fatto sua anche la seconda frazione qualche giorno fa a Frauenfeld.

L'ultima tappa prenderà il via da Camperio, località ticinese, con arrivo a Sedrun.

Ricordiamo che il "Giro" non prevede una classifica generale, ma ogni giorno viene valutato come un singolo evento.

💥 WINNER! Stefan Küng holds off Michael Matthews for victory after a thrilling finale to Race 4 of the #DigitalSwiss5! What a finish! pic.twitter.com/gdJpCRvytX