Cimeli all'asta per la lotta al Covid-19

BERGAMO - Dove non è arrivata la sanità pubblica, stanno provando ad arrivare i vip. In Italia sono molti i personaggi “noti” che, in queste settimane, si sono impegnati a raccogliere fondi da destinare agli ospedali, in difficoltà nella lotta al coronavirus.

In aiuto della vicina Lombardia si è mossa pure Federica Pellegrini la quale, nella speranza di raccogliere una cifra importante per rifornire di ventilatori e dispositivi di protezione l'ospedale di Bergamo, ha deciso di mettere all'asta degli oggetti per lei importanti. A disposizione dei cacciatori di cimeli sportivi - o di chi vuole semplicemente fare una donazione - ci saranno occhialini e cuffie. E anche vestiti, utilizzati dalla nuotatrice italiana in televisione.