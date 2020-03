Contropiede Roland Garros, la Laver Cup non ci sta: «Evento confermato»

La mossa degli organizzatori del Roland Garros, che hanno preso tutti in contropiede spostando lo Slam sul rosso in autunno (20 settembre - 4 ottobre), ha provocato molte reazioni contrastanti nel mondo del tennis, con parecchi altri tornei che verrebbero di fatto fagocitati dal Major parigino. Un evento su tutti è la quarta edizione della Laver Cup, in programma a Boston dal 25 al 27 settembre e alla quale Roger Federer (ideatore) aveva già confermato la sua presenza.

«È un annuncio che ci coglie di sorpresa – si legge nella nota ufficiale dell’organizzazione – insieme ai nostri partner Tennis Australia, USTA e ATP. Questa scelta solleva molte domande e stiamo valutando il da farsi. In questo momento l’intenzione è di disputare comunque la Laver Cup 2020 a Boston nelle date prestabilite».

Insomma il gradito evento che oppone Europa e Resto del Mondo non ha intenzione di "scansarsi" così facilmente, dal momento che gli organizzatori dello Slam parigino non avrebbero dato le dovute informazioni agli altri organi tennistici. Inoltre, con gli US Open in agenda dal 24 agosto al 13 settembre, si giocherebbero 2 Slam con una sola settimana di riposo tra loro.