Rudy Gobert, giocatore dei Jazz, è risultato positivo: stop alla regular season

Si ferma anche l'NBA. Il miglior campionato di basket del mondo corre ai ripari dopo che Rudy Gobert, giocatore francese dei Jazz, è risultato positivo al coronavirus.

La notizia è arrivata pochi istanti prima della sfida tra gli Oklahoma City Thunder e Utah, con le squadre richiamate negli spogliatoi dopo essere già scese sul parquet per il riscaldamento. Il 27enne non era alla Chesapeake Energy Arena, ma in maniera precauzionale era stato tenuto in isolamento nelle ultime ore durante la trasferta.

«Rudy Gobert è risultato negativo al test influenzale, ma presentava una chiara infezione alle vie respiratorie - si legge nella nota ufficiale rilasciata dalla franchigia di Salt Lake City - Tali sintomi sono diventati sempre meno importanti, ma per mantenere tutte le precauzioni del caso e in collaborazione con i medici NBA e l’ufficio di sanità pubblica dell’Oklahoma, abbiamo deciso di sottoporre Gobert al test del Covid-19. Una volta risultato positivo abbiamo subito informato la NBA».

Preso atto della situazione - dopo una giornata già turbolenta - è arrivata inevitabile la decisione da parte della NBA di sospendere a tempo indeterminato la stagione, mentre in un primo momento si ipotizzava di poter proseguire a porte chiuse.

