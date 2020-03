Avete visto Maravilha?

GORDOLA - Da mercoledì 18 marzo non si hanno più notizie di Maravilha.

Durante la passeggiata in zona Monti Motti (sopra Gordola) Maravilha, femmina di circa 5 anni e mezzo, sterilizzata, ha visto dei parapendii e si è spaventata. È scappata verso la parte che dai Monti Motti scende verso la Valle Verzasca. Maravilha abita a Gordola in Via Burio con la sua padroncina umana che ora è molto spaventata per la sua sparizione. Chi avesse informazioni in merito è cortesemente pregato di contattare i proprietari allo 079/345.99.42 oppure l'indirizzo e-mail hui.tania@gmail.com.

Maravilha, taglia medio/grande con il pelo a macchie nero, bianco e beige, ha il collare e il numero di microchip è 9000 26000 208547.