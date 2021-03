I fiori di Harry sulla tomba di Lady Diana

LONDRA - Il principe Harry ha avuto un pensiero per la madre Diana in occasione della Festa della mamma, facendo in molto di far giungere dei fuori sulla tomba della principessa nel Northamptonshire.

L'omaggio del secondogenito di Carlo e Diana arriva mentre non si è ancora spento il clamore mediatico sollevato dall'intervista rilasciata dal principe e della consorte Meghan Markle a Oprah Winfrey. Lo scorso anno i duchi di Sussex avevano celebrato la festività con un post a tema sul loro account Instagram Sussex Royal, ora chiuso.

I social sono stati scelti anche dal primogenito di Diana, William, per rendere omaggio alla madre, che quest'anno avrebbe compiuto 60 anni.