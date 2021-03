I figli di William a Diana in occasione della Festa della mamma: «A papà manchi»

LONDRA - Sono biglietti d'auguri che intenerirebbero anche il più burbero degli antimonarchici quelli scritti per la compianta Lady Diana dai figli di William e Kate in occasione della Festa della mamma, che nel Regno Unito cade la quarta domenica di Quaresima. A condividerli su Instagram è stato il profilo ufficiale di Kensington Palace, che ha spiegato che i tre principini redigono ogni anno dei messaggi per la nonna defunta per poi darli al padre.

«Cara nonna Diana, felice felice Festa della mamma. Ti voglio tanto bene e ti penso sempre. Con tanto amore da George», ha scritto il più grande dei tre, 7 anni, su un semplice cartoncino verde.

Più fantasiosa la sorella Charlotte, 5 anni, che, dopo aver disegnato su un biglietto rosa un cuore colorato circondato da fiori, farfalle e una topina ballerina, ha scritto: «Cara nonna Diana, per la Festa della mamma ti sto pensando. Ti voglio tanto bene. Papà sente la tua mancanza».

Chiude la carrellata il biglietto del piccolo Louis, 2 anni, che per la nonna ha colorato, apparentemente di suo pugno, un cuore poi applicato su un cartoncino verde decorato con animaletti adesivi e accompagnato da un semplice «Da Louis».

Nel suo post, il profilo ufficiale dei Duchi di Cambridge spiega di aver condiviso i teneri auguri dei tre principini perché quest'anno la Festa della mamma è «diversa»: «Molti di noi saranno lontani dai propri cari, ma aspettiamo con impazienza un tempo, in un futuro non troppo lontano, in cui possiamo riabbracciare le nostre madri», recita il commento. «Ma per quelli che stanno vivendo un lutto, oggi potrebbe essere particolarmente difficile», aggiunge.