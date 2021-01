I migliori games di un 2020 decisamente atipico

LUGANO - Il 2020 è stato un anno fuori dagli schemi anche per i videogiochi, e non poteva essere altrimenti. Impossibile, d'altronde, che la pandemia – con le sue limitazioni al quotidiano e al mondo del lavoro – non finisse per influenzare in maniera importante anche il mondo del joypad.

Ma se è stato un anno di uscite, concedeteci il termine, “monche” è anche vero che c'è anche chi arrivato all'appuntamento con lo scaffale in ottima forma. Quello appena trascorso non sarà un anno sconvolgente per quantità e varietà di uscite ma di sicuro qualità ce n'è stata.

Se l'atteso “Cyberpunk 2077” non è riuscito a mostrarsi in splendida forma (a causa dei bug) “The Last of Us 2” di Naughty Dog in esclusiva per Playstation 4 ha invece confermato e stupito. Anzi, la parola giusta forse sarebbe scioccato.

Tanto strepitoso da vedere e da giocare quanto straziante da vivere. E poi lungo, lunghissimo, come non se ne giocavano da tempo. La guerra all'ultimo sangue fra Ellie e Abby è senza troppi dubbi la cosa migliore che i videogame ci abbiano regalato da un po' di tempo a questa parte.

Forse più canonico, ma non per questo meno degno di lode, è invece l'ultimo episodio della saga degli Assassini di Ubisoft: “Assassin's Creed: Valhalla” arrivato sicuramente in sordina, ci ha spiazzato per la sua bellezza mozzafiato (su Pc e sulle macchine next-gen è una meraviglia) ma anche per storia, trovate di gioco e per una ricostruzione dell'Inghilterra medievale davvero degna di una serie tv. Insomma, l'avventura dell'orfano/a Eivor merita di essere giocata.

Medaglia di bronzo, infine, per uno dei titoli che ha impazzato durante i primi mesi del 2020: “Animal Crossing: New Horizons” per Nintendo Switch che ci ha permesso una pacifica fuga dal presente pandemico su una coloratissima isola tropicale.