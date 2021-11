Nicola Guscetti sbarca a BancaStato

LUGANO - L'arrivo di Nicola Guscetti ha completato la Direzione generale di BancaStato.

L'istituto ha annunciato il rinforzo per l'area Private Banking e Gestori Patrimoniali Esterni, accogliendo «il profilo ideale» di Guscetti «per continuare ad affrontare le sfide del settore e fornire un importante e ulteriore impulso a BancaStato», si legge in una nota.

La posizione vacante era in precedenza di Claudio Genasci, che a fine giugno ha raggiunto l'età del pensionamento. Il Consiglio di amministrazione «è grato a Claudio Genasci per il cruciale apporto fornito in venti anni di attività nello sviluppo di un’Area dedicata al Private Banking e ai servizi di investimento, fattori imprescindibili per garantire a BancaStato la natura di banca universale e concorrere in maniera determinante alla diversificazione delle fonti di ricavo. A lui vadano i migliori auguri per il futuro», scrive la Banca.

Svizzero e di Breganzona, Nicola Guscetti si è laureato in economia all'Università di San Gallo, iniziando la propria carriera bancaria nel 1994. «Il Consiglio di amministrazione è convinto di aver individuato in Nicola Guscetti le conoscenze e le esperienze ideali per consentire all’Area di continuare ad affrontare con efficacia ed energia le sfide presenti e future» ha concluso BancaStato.