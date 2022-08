L'Indice svizzero dell'offerta immobiliare? Stabile a luglio, nonostante tutto

L'offerta regge - Lo Swiss Real Estate Offer Index, elaborato da SMG Swiss Marketplace Group in collaborazione con la società di consulenza immobiliare CIFI, mostra che le aspettative di prezzo da parte di chi offre un immobile non sono diminuite fino a luglio. I prezzi delle case unifamiliari sono aumentati dello 0,2% rispetto al mese precedente, mentre quelli degli appartamenti di proprietà sono addirittura aumentati dello 0,7%. La stabilità della domanda «è dovuta in particolare all'immigrazione netta positiva in tutta la Svizzera», si legge ancora.