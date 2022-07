Le aziende sono meno indebitate, soprattutto quelle svizzere

ZURIGO - Meno debiti aziendali: grazie agli utili record realizzati di recente, per la prima volta da almeno sette anni l'indebitamento delle imprese mondiali è diminuito nel periodo di riferimento 2021/2022 (da luglio dell'anno scorso a giugno di quest'anno). Lo rivela un rapporto pubblicato del gestore patrimoniale Janus Henderson, che per quanto riguarda l'Europa mette in luce soprattutto le flessioni in Svizzera, in Norvegia e in Italia.