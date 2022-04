Postfinance Card sposa Mastercard (e può essere usata anche all'estero)

BERNA - La Postfinance Card diventa più internazionale. Grazie alla combinazione con Debit Mastercard, la carta potrà infatti essere utilizzata in più punti vendita (pure online) e anche all'estero.

La sostituzione delle carte inizierà durante questo mese di aprile e avverrà in modo scaglionato, presumibilmente fino alla primavera del 2023. I clienti riceveranno la nuova carta automaticamente. E non sono previsti costi aggiuntivi, come si legge in una nota odierna.

La nuova Postfinance Card ha inoltre un nuovo design con superficie opaca. Il limite per i pagamenti senza contatto e senza codice PIN resta a 100 franchi per le transazioni tramite Postfinance Card, mentre ammonta a 80 franchi per quelle Mastercard.