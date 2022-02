Con la pandemia, si beve meno Rivella

ROTHRIST - Nel 2021, l’impresa di famiglia svizzera Rivella ha venduto 92 milioni di litri di bevande rinfrescanti e a base di succo di frutta, realizzando un fatturato di 118 milioni di franchi svizzeri, con una flessione del 5,6% rispetto all’anno precedente.

Focuswater continua a crescere - L’inarrestabile crescita del marchio Focuswater si rivela molto positiva. Nel 2021, l'acqua vitaminizzata Focuswater che appartiene al gruppo dal 2019 ha fatto registrare un nuovo risultato record. «L’aver rilevato quella che allora era solo una start-up si è dimostrato molto vantaggioso per entrambe le parti» afferma Erland Brügger, amministratore delegato di Rivella Group. «Con la sua organizzazione, Rivella ha saputo infondere a questo marchio ancora giovane la forza necessaria per crescere e l’azienda può ora contare su un’offerta più diversificata.» L’assortimento, infatti, comprende ormai sei diversi gusti.

Gli effetti della pandemia - Rivella è una bevanda consumata soprattutto fuori casa, al ristorante o agli eventi. Tutte situazioni che sono state soggette a restrizioni anche nel secondo anno di pandemia. «Chi risente pesantemente delle misure anti-Covid sono i nostri clienti della ristorazione» rimarca Brügger. «La temporanea eliminazione dei nostri prodotti dall’assortimento dei dettaglianti e l’estate piovosa hanno contribuito a rendere il 2021 un anno difficile per le finanze dell’azienda» prosegue l’amministratore delegato. La diminuzione degli affari con l’estero è da ricondurre principalmente ai Paesi bassi, dove per un periodo la vita pubblica si è praticamente fermata. A ciò si aggiunge l’euro debole, altro fattore che ha pesato ulteriormente sui fatturati esteri.

Meno zucchero - Per rispondere al trend di prodotti leggeri e dolcificati in maniera naturale, dopo il successo conseguito con Rivella Refresh, lo scorso anno Rivella ha lanciato altre due novità con il 47% di zuccheri in meno: Rivella Pompelmo e Rivella bio Menta svizzera. L’azienda produttrice di bevande, facendo fronte alle proprie responsabilità, si impegnerà anche in futuro a ridurre costantemente il tenore di zuccheri mediamente presente nel proprio assortimento di bibite.