Thomas A. Müller ai vertici di Raiffeisen

SAN GALLO - Thomas A. Müller è stato eletto Presidente del Consiglio di amministrazione (CdA) di Raiffeisen Svizzera.

La votazione - svoltasi in modo virtuale - ha avuto luogo ieri a San Gallo, con i rappresentanti delle Banche Raiffeisen che hanno eletto Müller con il 76% dei voti. Un'altra novità è rappresentata dall'ingresso nel Cda anche di Sandra Lathion, con oltre il 94% dei voti.

«Ringrazio per la fiducia accordatami e sono lieto di continuare a lavorare in stretta collaborazione con il Consiglio di amministrazione e con la Direzione di Raiffeisen Svizzera nonché con le Banche Raiffeisen, per proseguire lo sviluppo del nostro Gruppo cooperativo. Con il suo modello aziendale cooperativo e la propria vicinanza alla clientela unica, Raiffeisen dispone di un'eccellente base, è ben posizionata a livello operativo e, con la Strategia del Gruppo, ha posto le basi per il futuro. Occorre proseguire la via intrapresa con successo e far progredire Raiffeisen a beneficio dei nostri clienti e dei nostri soci», ha commentato riguardo alla propria elezione Thomas A. Müller, già Membro del comitato dal 2018.