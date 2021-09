Freitag si lancia nella produzione di teloni da camion sostenibili

Giornalista in formazione

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

ZURIGO - Freitag, da 25 anni, produce borse realizzate con materiale riciclato, principalmente ricavate dai teloni.

Il gruppo zurighese vuole però ora andare oltre, rendendo il materiale delle borse riciclabile «a oltranza», nel segno dell'economia circolare. Come? Sviluppando direttamente i teloni per camion in modo che siano riutilizzabili «in eterno».

Freitag «non vede l'ora di regalare un po' di verde in più anche al traffico pesante europeo», spiega il gruppo, lanciando il nuovo progetto. «Trasformando l'industria dei trasporti, potremo agire in cicli infiniti», aggiunge il co-fondatore Daniel Freitag.

«Un prototipo c'è già»

Poco più di un anno fa, Freitag ha quindi avviato lo sviluppo di un nuovo tipo di telone riciclabile. «Ovviamente, dovrà essere robusto, durevole, idrorepellente e pratico quanto il suo predecessore in PVC» viene spiegato in un comunicato stampa. La differenza è che invece di finire nella spazzatura, il nuovo telone, al termine del proprio ciclo, «si decomporrà biologicamente o potrà essere scomposto in materiali tecnici da cui nasceranno poi nuovi teloni o altri prodotti».

«Con questa pretesa molto ambiziosa del concetto di circolarità, non ci stiamo certo facilitando le cose» ammette Anna Blattert, impiegata nell'ambito di «Circular Technologist» - per l'innovazione a livello di economia circolare - di Freitag. Tuttavia, «il team dispone già dei primi prototipi di materiale, ovvero combinazioni di diversi tessuti e materiali di rivestimento, che finora hanno ottenuto risultati sorprendenti nei test». Le fa coro Bigna Salzmann, l'altra Circular Technologist: «Mi allieta particolarmente il fatto che il materiale di rivestimento a base biologica in alcuni casi si comporti addirittura meglio della plastica tradizionale nei test pratici di resistenza. Vogliamo assolutamente proseguire su questa strada».

I primi teloni entro fine 2022

«L’intera industria dei trasporti e della logistica è attraversata da cambiamenti dirompenti. I camion autonomi, la digitalizzazione e il motore elettrico stanno cambiando radicalmente la logistica dei trasporti. Quello che manca al settore è un materiale sostenibile in un ciclo chiuso. È qui che entriamo in gioco noi come riciclatori, certo senza accantonare gli interessi personali», sostiene Oliver Brunschwiler, Company Lead.

L'azienda è convinta che il primo prototipo di telone possa essere montato su un camion entro la fine del 2022. Per la produzione di serie, le tempistiche sono invece più incerte. Ci vorranno comunque almeno cinque anni prima che si possano ricavare borse da questi teloni di camion.