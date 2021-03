Record di patrimoni amministrati per LGT Group

VADUZ - Nuovo record per LGT Group: alla fine di dicembre la banca che appartiene alla casa regnante del Liechtenstein e che è presente anche a Lugano amministrava patrimoni per quasi 241 miliardi di franchi, un importo mai raggiunto nella storia ormai secolare della società.

Rispetto a 12 mesi prima la progressione è stata del 6%, un dato che riflette fra l'altro gli afflussi netti e la buona performance degli investimenti, spiega la dirigenza in un comunicato odierno. Il 2020 si è peraltro chiuso con un utile netto di 292 milioni di franchi, in flessione del 5% per un effetto straordinario legato all'acquisizione completa di LGT Vestra: senza contare questa posizione si sarebbe assistito a un aumento del 14%.

«Il 2020 è stato un anno difficile in cui abbiamo ottenuto un buon risultato e abbiamo fatto notevoli progressi sul fronte strategico», afferma il CEO dell'istituto, principe Max von und zu Liechtenstein, che è figlio del principe regnante Hans Adam II e fratello di Alois von und zu Liechtenstein, che dal 2004 gestisce gli affari governativi correnti.

Per l'anno in corso, in cui festeggerà i 100 anni di esistenza, l'istituto mostra ottimismo: la società è fiduciosa di poter proseguire sul cammino della crescita, nonostante il contesto generale dominato dall'incertezza legata alla pandemia.

LGT dà lavoro a oltre 3800 persone in più di 20 sedi in Europa, Asia, America e Medio Oriente. Ha avviato le attività (con la ragione sociale di Bank in Liechtenstein, BiL) nel maggio 1921 e da oltre 90 anni è controllata dalla famiglia regnante del Liechtenstein, principato che da parte sua viene considerato indipendente dal 1806.