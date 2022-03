Cathay Pacific offrirà il volo passeggeri più lungo al mondo, evitando la Russia

HONG KONG - La compagnia aerea di Hong Kong, Cathay Pacific, ha intenzione di offrire presto ai propri clienti il «viaggio più lungo al mondo».

È caccia al record? Affatto, la lunghezza impressionante del tratto (oltre 16'600 km) è dovuta al fatto di dover evitare la Russia, vista la guerra in corso tra Mosca e Kiev. Per questo, il collegamento tra New York e Hong Kong verrà messo a punto passando sopra l'Atlantico, invece che sopra il Pacifico.

Il percorso coprirà «poco meno di 9'000 miglia nautiche (16'668 km) in 16-17 ore», ha detto Cathay in una dichiarazione all'AFP. Nel caso tutti i permessi necessari fossero conferiti senza intoppi, il primo decollo dovrebbe avvenire il 3 aprile.

Supererà la distanza del volo Singapore - New York offerto dalla compagnia Singapore Airlines, che copre circa 15'343 km in 18 ore (la durata di quest'ultimo rimarrà più lunga).

Sono diverse le compagnie aeree che hanno cancellato le proprie rotte verso le città russe o che stanno evitando il suo spazio aereo, a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Perché Cathay abbia deciso di cambiare solo in questo momento, non è chiaro. La società si è limitata a dire che «stiamo sempre eseguendo rotte di emergenza per potenziali eventi o scenari nel mondo dell'aviazione», ha scritto martedì il vettore, aggiungendo che l'opzione transatlantica è più favorevole del solito anche a causa di «forti venti di coda, in questo periodo dell'anno».

I voli da New York ad Hong Kong stanno da tempo affrontando frequenti cancellazioni a causa delle severe misure anti-Covid, ma dal primo aprile dovrebbero poter atterrare più regolarmente poiché il governo ha deciso di allentare alcune delle restrizioni.