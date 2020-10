Il volo più lungo al mondo è di nuovo pronto al decollo

SINGAPORE - Quarantena conclusa per il volo Singapore-New York della Singapore Airlines, il più lungo al mondo con le sue 18 ore di durata, messo in ghiaccio all'alba della scorsa primavera con l'esplosione della pandemia di Covid-19.

A partire dal prossimo 9 novembre, il volo dei record si solleverà nuovamente in cielo con una rotta ancora più lunga rispetto a quella precedente.

Se la tratta originale si fermava a 9'534 miglia (corrispondenti a 15'343 chilometri), quella nuova invece proseguirà per un paio di miglia in più (9'536.5), con atterraggio non più a Newark, nel New Jersey, ma all'aeroporto internazionale JFK.

Il volo, ha annunciato la compagnia, sarà effettuato tre volte alla settimana con 187 posti in economy, 24 in premium class e 42 in business class. Certo, considerate la situazione globale e le restrizioni, il numero di passeggeri potrebbe non essere così alto ma in compenso Singapore Airlines attende pure «una significativa richiesta per i trasporti cargo».