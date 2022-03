È in arrivo un nuovo aumento di prezzo di Netflix?

LONDRA - Sempre più serie e film in esclusiva e una clientela estesa e ormai fidelizzata che difficilmente farà a meno dei tuoi servizi. Forte di questa situazione Netflix ha deciso per un nuovo aumento di prezzo dell'abbonamento mensile, non enorme ma nemmeno trascurabile, nel Regno Unito e in Irlanda.

Un rincaro, il secondo in pochi mesi e che ne segue uno analogo entrato in vigore a gennaio negli Stati Uniti, che è lecito aspettarsi arrivi presto anche negli altri Paesi del Vecchio Continente, e forse anche in Svizzera.

A darne notizia è il Guardian che parla di un aumento fino a 2 sterline a dipendenza dell'offerta, nel Regno Unito e fino a 3 euro in Irlanda. Questo porta il totale del canone dell'offerta "premium" (quella che permette l'uso in contemporanea su 4 schermi) a ridosso delle 15.99 sterline (circa 19.50 fr.) e - rispettivamente - dei 20.99 euro.

Le motivazioni addotte dal colosso dello streaming sono «l'inevitabile aumento di costi causati dalla creazione di contenuti originali e la crescente concorrenza nel settore». Anche in questo caso l'utenza è stata avvisata dell'aumento con 30 giorni di anticipo, di modo da poter rescindere il contratto. Ma chi, ormai, può davvero dire di poter fare a meno di Netflix?