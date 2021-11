Netflix aumenta le tariffe in Svizzera

BERNA - Nuovo aumento delle tariffe per gli utenti di Netflix: l'abbonamento "standard" al servizio di streaming online su richiesta di film e serie televisive costa ora 18,90 franchi al mese, invece dei precedenti 16,90. L'incremento è quindi dell'11,8%.

L'abbonamento "premium" aumenterà da parte sua di 3 franchi al mese a 24,90. Quello "base", che permette di utilizzare un solo dispositivo alla volta in qualità "SD", rimarrà a 11,90 franchi.

Il nuovo piano tariffario, annunciato dal Tages-Anzeiger, è confermato dal sito internet del colosso americano dello streaming. Per i nuovi abbonati i nuovi prezzi sono già in vigore, per quelli vecchi lo saranno dal mese prossimo.

«Adattiamo i nostri prezzi di tanto in tanto per espandere e migliorare continuamente la gamma di serie, film e show che offriamo, così come la qualità del nostro servizio», ha affermato una portavoce di Netflix al quotidiano zurighese.

Le tariffe di Netflix in Svizzera, peraltro più alte di quelle applicate nell'Ue, erano già state aumentate in passato. All'arrivo del servizio nella Confederazione nel 2014, l'abbonamento "standard" costava 12,90 franchi.