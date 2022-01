Apple è la prima azienda al mondo a superare la capitalizzazione di mercato di 3000 miliardi di dollari

CUPERTINO - Lunedì Apple è diventata la prima azienda a raggiungere una capitalizzazione sul mercato azionario di tremila miliardi di dollari (2755 miliardi di franchi svizzeri).

«Risultato degno di essere celebrato» - Nel primo giorno di scambi del 2022 alla Borsa di New York i titoli del colosso tecnologico hanno raggiunto il valore record di 182,88 dollari, sufficiente per sfondare il muro dei tremila miliardi. Un lieve raffreddamento sul finire delle contrattazioni ha portato a chiudere la giornata appena al di sotto del traguardo. «È un risultato fantastico e sicuramente degno di essere celebrato», ha dichiarato all'agenzia stampa Reuters Jake Dollarhide, amministratore delegato di Longbow Asset Management a Tulsa, in Oklahoma. «Ti mostra solo fino a che punto è arrivata Apple e quanto sia dominante agli occhi della maggior parte degli investitori».

Una scommessa vinta - Sembrano infatti avverarsi le previsioni degli analisti, che scommettono che il pubblico continuerà a essere affezionato ai prodotti Apple (dall'iPhone ai MacBook, passando per i servizi in streaming di musica e tv) e a sborsare quanto richiesto. In più ci sono i campi nei quali il gigante della Mela sta facendo ricerca e sviluppando tecnologia, come quello della realtà virtuale e dei veicoli automatizzati. Dalla presentazione del primo iPhone, nel gennaio 2007, le azioni Apple sono aumentate di circa il 5800%.

Fiducia nelle aziende solide - Il tutto s'inserisce in una precisa tendenza da parte degli investitori, spiega sempre a Reuters Scott Wren, senior strategist del mercato globale presso il Wells Fargo Investment Institute. «Il mercato sta premiando le aziende che hanno fondamentali e bilanci solidi, e le aziende che stanno raggiungendo questo tipo di enormi capitalizzazioni di mercato hanno dimostrato di essere aziende forti e non speculazioni». Si parla, oltre ad Apple, di colossi del calibro di Amazon, Alphabet, Tesla, Saudi Aramco e Microsoft, tutti con una capitalizzazione di mercato superiore ai 1000 miliardi di dollari (l'azienda fondata da Bill Gates arriva a 2500).